Dobbiamo immaginare città diverse

A 6 mesi dall’alluvione quali considerazioni possiamo trarre? Cambiamento climatico, siccità, allagamenti, tornado: stiamo sclerando. Al netto dei ristori, siamo in grado di modificare il nostro comportamento? La manutenzione e la ricostruzione periodica delle opere richiedono risorse ingentissime. Il cosiddetto ‘approccio ingegneristico’, utilizzato in tutte le Regioni indipendentemente dal colore politico, intende gestire il territorio attraverso arginature (in Emilia-Romagna ne abbiamo 3.000 chilometri), sponde, briglie, ci ha portato ad un sistema della gestione fluviale e territoriale costoso e inadeguato.

* presidente dell’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna