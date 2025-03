Documentario domani al San Luigi

La rassegna cinematografica ’Frammenti d’America’ (curata dalla Sala San Luigi di Forlì) ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le trasformazioni e le contraddizioni della società statunitense degli ultimi anni. Domani alle 21 andrà in scena l’ultimo appuntamento: al San Luigi (via Nanni, 14) verrà proiettato ’Last Stop Before Chocolate Mountain’ di Susanna Della Sala. Il documentario è stato selezionato al Festival di Locarno 2022 e ha vinto numerosi premi al 63° Festival dei Popoli. Era anche in concorso ai David di Donatello 2023 come miglior documentario. Il film trasporta gli spettatori sulle rive di un lago tossico nel deserto della California, a Bombay Beach, un tempo località di lusso frequentata da celebrità e oggi luogo dimenticato di degrado e desolazione. Tra baracche di fortuna e macerie, una comunità singolare ha trovato nell’arte una via di resistenza e rinascita, trasformando un paesaggio devastato in uno spazio di straordinaria creatività. ’Last Stop Before Chocolate Mountain’ esplora il potere dell’arte come strumento di sopravvivenza e ricostruzione, interrogandosi sul fallimento del sogno americano e sulla possibilità di reinventarlo. La regista Susanna Della Sala interverrà in collegamento video con il pubblico dopo la proiezione. I biglietti saranno disponibili in loco la sera stessa. Info: www.salasanluigi.it; 348.3362076.

Alessandro Mambelli