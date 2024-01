Dolci ai terremotati dal fiorista Corbelli di Gatteo

"È tornato a Tredozio il fiorista Doriano Corbelli di Gatteo, che anche per la Befana ha pensato al nostro paese terremotato". A raccontare è la sindaca Simona Vietina: " Corbelli ha raccolto dolci da generosi donatori, tra i quali la ‘Dolciaria Dalba’, facendone dono alla nostra comunità". Non è la prima volta che il fiorista di Gatteo è protagonista della solidarietà per i terremotati di Tredozio. "Una prima volta – racconta la prima cittadina – fece per noi una raccolta fondi, grazie alla sua grande rete di benefattori. Un’altra volta ha portato delle coperte che abbiamo distribuito ai ragazzi delle scuole. E non tanto tempo fa ha pagato le fioriere usate in piazza per separare gli spazi che indicano pericolo". I dolci della ditta Dalba portati nei giorni scorsi sono stati distribuiti in parte agli anziani della casa di riposo e in parte agli sfollati che vivono nel camping Le Volte.