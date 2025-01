Dolci, gelati e pane: ’Artusi’ in trasferta al Sigep

Una visita alla ricerca di ispirazione e idee per il proprio futuro, è quanto avvenuto lo scorso 22 gennaio agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Alberghiero ‘P. Artusi’ di Forlimpopoli alla Fiera di Rimini in occasione del Sigep, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo del gelato, della pasticceria e della panificazione artigianale, giunta quest’anno alla sua 46esima edizione.

"Proprio nel momento in cui i ragazzi scelgono cosa fare da grandi, quale percorso professionale intraprendere – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastica – la visita è stata un proficuo momento didattico e formativo, una preziosa occasione per chiarirsi le idee, scoprire i percorsi professionali post diploma e conoscere chi l’ha già fatto. Mettendo a disposizione degli allievi dell’ultimo anno delle scuole alberghiere un percorso dedicato e pratico fatto di demo, talks e corsi pratici per espandere i propri orizzonti ed entrare in contatto con i professionisti di settore, il Sigep si è rivelato un contesto privilegiato in cui esplorare in prima persona le novità che trasformeranno l’industria del Foodservice, oltre che essere un laboratorio di idee e di ispirazione, occasione per imparare nuove opportunità di business con aziende e operatori provenienti da tutto il mondo".