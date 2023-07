Domande al Comune Sono 1.200 gli sfollati a chiedere i fondi Cas

Sono ben 1.200 le domande inoltrate al Comune dai cittadini che hanno perso la casa in seguito all’alluvione. Venerdì 30 giugno era infatti l’ultimo giorno per le persone evacuate dalla propria abitazione di richiedere il contributo di autonoma sistemazione (Cas). A Forlì, presso gli sportelli comunali adibiti alla gestione, presentazione e compilazione delle domande, in un mese ne sono state protocollate per l’appunto 1.200.

"Nei prossimi giorni provvederemo a trasmettere all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile l’elenco riepilogativo delle domande arrivate, insieme alla richiesta di trasferimento delle risorse. Poi, sulla base di un cronoprogramma stabilito dalla Regione, liquideremo i contributi alle famiglie alluvionate. Speriamo che gli step successivi siano i più snelli e veloci possibili", dice l’assessore Giuseppe Petetta, che aggiunge: "Servono risorse immediate e procedure snelle per far ripartire le comunità alluvionate".

C’è poi il contributo per l’immediato sostegno (Cis) che può essere richiesto direttamente dai nuclei familiari interessati dall’alluvione (3.000 euro di acconto e 2.000 a saldo) per i danni subiti all’abitazione principale fino al 30 agosto prossimo con riferimento all’acconto ed entro il 31 ottobre prossimo per quanto riguarda il saldo.

"Al momento sono state accolte oltre 2.400 domande per la richiesta del Cis – prosegue Petetta –. Di queste, ne sono già state istruite 1.200 e circa 800 hanno dato esito positivo. Il 30 giugno è stato trasmesso alla Regione il primo elenco di 720 beneficiari che riceveranno il contributo presumibilmente entro metà luglio. Per la richiesta di questa misura di sostegno i termini sono ancora aperti".

Lo sportello accoglienza delle domande Cis allestito presso il salone comunale con 3 postazioni, di cui una gestita dagli ordini professionali, prosegue la propria attività di supporto ai cittadini alluvionati con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30. Per informazioni e per prenotare l’appuntamento telefonare al numero 0543.712173 attivo dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 15-18; sabato 8.30-13.