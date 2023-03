Domande da domani fino al 27 marzo

Dalle 10 di domani fino alle 13 del 27 marzo sarà possibile presentare domanda per le assegnazioni degli orti urbani liberi per l’anno 2023. Possono fare domanda coloro che hanno compiuto 60 anni, i componenti di nuclei familiari vulnerabili, i gruppi di amici, le associazioni e i singoli ortisti. E’ richiesto inoltre l’essere residente a Forlì, il non avere altri terreni coltivati. Per informazioni: Unità Partecipazione, corso Diaz 21, 0543.712300, mercoledì 9-12; email: [email protected] fc.it.