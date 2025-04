"Domande su Sfinge, ancora un blocco"

Martedì scorso l’applicazione Sfinge ha subìto un blocco, rendendo impossibile per ore l’invio delle domande per ricevere il rimborso dei danni subiti durante l’alluvione da parte delle attività commerciali. Marta Evangelisti, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione ha chiesto le cause del malfunzionamento: "Il blocco ha vanificato gli sforzi di chi era pronto a cogliere un’opportunità importante e attesa per accedere a un importante bando: ciò dimostra, ancora, l’inadeguatezza delle infrastrutture digitali della Regione, incapace di sostenere le sfide che essa stessa promuove". Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta spiegazioni sui motivi del problema, e se gli amministratori regionali non ritengano di valutare la proroga dei termini per la presentazione dei progetti, quante siano le domande presentate prima del blocco e quante quelle non presentate a causa di esso.