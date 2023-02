Domani a Galeata l’ultimo saluto a Gabriele D’Amato

Si terrà domani mattina l’ultimo saluto a Gabriele D’Amato, il 21enne di Galeata deceduto lunedì scorso nel terribile scontro con un camion sulla provinciale Bidentina. D’Amato poco prima delle 8 del mattino si stava dirigendo verso il proprio luogo di lavoro, a Civitella, e nel tratto fra i due paesi si è schiantato con la sua auto contro il mezzo che proveniva in direzione opposta, perdendo la vita sul colpo. Una tragedia che ha destato sgomento e grande cordoglio. Terminati gli accertamenti sul corpo dello sfortunato ragazzo è stato dato il via libera ai funerali, fissati per domani mattina alle ore 10 alla sala del Regno dei Testimoni di Geova a Gaelata.