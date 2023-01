Domani ai Cappuccinini l’addio a Milena Strocchi

Si svolgeranno domani alle 9 alla chiesa dei Cappuccinini di via Ridolfi, i funerali di Milena Strocchi, volontaria e già presidente di Unitalsi. Dopo la cerimonia religiosa, la salma sarà poi tumulata al cimitero monumentale. Intanto il sindaco Gian Luca Zattini ha espresso il cordoglio ai familiari, a nome dell’amministrazione comunale. "Donna di straordinaria umanità, presidente per oltre venti anni della sezione forlivese dell’Unitalsi e alfiere del volontariato cittadino, sempre pronta a prendersi cura dei più bisognosi – scrive il primo cittadino – . Nel corso della vita, Milena Strocchi ha affiancato il percorso lavorativo presso l’Inps all’impegno quotidiano di aiuto e attenzione al prossimo, in particolare nell’assistenza agli ammalati e nell’organizzazione di pellegrinaggi rivolti alle persone con disabilità e malattia. Nel dare concretezza ai valori dell’impegno sociale dei cattolici, ha saputo sempre testimoniare un forte spirito civico e uno sguardo universalistico, capace di mantenere il dialogo aperto e proficuo".