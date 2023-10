Domani al Maf laboratorio per bambini Domani pomeriggio al MAF di Forlimpopoli, laboratorio per bambini e famiglie sull'episodio di Ulisse e Polifemo. Gioco per cercare di chiudere la via a Ulisse. Quota di partecipazione: 5€/persona, 12€/famiglia. Gratis 0-5 anni. Info e prenotazioni: https://www.amaparco.it/iniziative-eventi/mythos-la-mitologia-in-museo-3.