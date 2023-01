Domani al Ronco assemblea aperta Mercoledì a Bussecchio arriva Bonaccini

Entra nel vivo il percorso delle primarie democratiche in città. Sono due gli appuntamenti caldi che il Pd mette in agenda per i prossimi giorni: domani alle 20.45 al circolo Arci del Ronco (viale Roma 342) l’assemblea territoriale – ovvero l’organo di direzione del partito a livello locale – si svolgerà in maniera aperta proprio sul congresso. In quella sede, davanti ai militanti interessati, si presenteranno e si discuteranno le mozioni dei candidati alla segreteria nazionale. Due settimane fa, invece, i dem avevano organizzato insieme ad Articolo 1 un partecipato incontro nel salone comunale.

Mercoledì, infine, arriverà in città direttamente il favorito nella corsa alla carica di segretario nazionale: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, sarà alle 18 alla Casa del Lavoratore di Bussecchio (via Cerchia 98) per presentare il proprio programma per il Pd e incontrare i militanti dem, in vista delle primarie del 26 febbraio. L’incontro è aperto a tutti.