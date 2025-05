Domani al Testori ecco Shakespeare

Domani alle 21 il Testori ospiterà ’Molto rumore per nulla’, commedia teatrale scritta da William Shakespeare tra il 1598 e il 1599, ambientata a Messina, adattata e messa in scena dal regista forlivese Stefano Naldi. La piéce, brillante nella sua capacità di unire l’elemento comico a quello tragico, qui rappresentato dalla finta morte di una delle protagoniste, Ero, e dal complotto ordito da Don Juan per sviare la storia dal lieto fine cui tuttavia volge, è interpretata dagli Allievi di The Theatre, la pluridecennale Scuola di Arti Sceniche e Recitazione targata Teatro Delle Forchette.

Come sempre ricercato nel sottolineare con musiche le sue visioni, Naldi ha scovato per l’adattamento shakespeariano un gruppo mariachi degli anni ’60 dal mix ricercato ma vintage. Abilmente, invece, lascia agli elementi scenografici, sempre in movimento, il compito di evocare la parte tragica del racconto, trasformando scaffalature senza un fronte o un retro in emozionali alveoli da alveare dai quali sbucano mani, fiori, maschere neutre e facce di una umanità spiona, pericolosa, pronta a pungere non come simpatiche api ma velenose vespe smaniose di intrighi. In scena, tutti assieme anche per un didattico confronto, gli allievi del primo, secondo e terzo anno della Scuola, dato che la fase delle prove è considerata nel percorso accademico come ’lezioni di Recitazione applicata’ con finale reso in scena, più che messa in scena produzionale canonica.

Oltre alla regia, Naldi ha curato i movimenti scenici coreografici lasciando alla coreografa Laura Cappelli, docente di danza a The Theatre, le coreografie vere e proprie delle danze presenti in questo lavoro dal lieto fine assicurato, come da trama richiesto.