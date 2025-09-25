Domani al Verdi . I’ex pilota Ivan Capelli, ora telecronista Sky

L’ex pilota di Formula 1 e oggi telecronista di Sky Sport, Ivan Capelli, sarà a Forlimpopoli Domani alle 21 al Teatro Verdi. Durante la serata, organizzata dal Ferrari Club artusiano, Capelli presenterà il libro ‘Quella volta che...memoria di vita e di corse’ edito da Giorgio Nada Editore. "In questo libro, Capelli racconta la sua vita, fuori e dentro le piste, in 55 racconti, numero che lo ha accompagnato al debutto nei go-kart – racconta Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club –. Si tratta di un’opera arricchita da fumetti della disegnatrice Angela Allegretti, che danno forma visiva alle parole, cogliendo e fissando singoli momenti a supporto del racconto. Tante le storie e gli aneddoti com’è nata la sua passione per il kart, il giorno del debutto in Formula Uno a Brands-Hatch nel 1985, ma anche un indimenticabile capodanno passato a casa di Senna in Brasile".

Durante l’incontro sarà proiettato il docu-film, prodotto da Sky, ‘Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli’. Una serata durante la quale l’ex pilota della Ferrari nel 1992 si aprirà in ricordi ironici e divertenti, ma anche contrassegnati da profonda umanità. L’incontro sarà moderato da Boris Casadio, speaker dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e del Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’apertura del Teatro Verdi è prevista per le 20. Al termine dell’evento sarà possibile acquistare il libro a prezzo promozionale, con Capelli disponibile per il firma-copie.

ma.bo.