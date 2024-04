Domani al via cantieri e disagi. Da via fratelli Cangini a via Gorizia

Proseguono i lavori di riqualificazione del manto stradale di diverse zone della città di Forlì iniziati subito dopo Pasqua. La prima fase, già conclusa nel corso di questa settimana, prevedeva cantieri e chiusura al traffico nell’intersezione tra corso della Repubblica, via San Pellegrino Laziosi e via Cairoli fino a piazza Saffi. Da domani verranno avviati tre nuovi cantieri, destinati a creare modifiche e disagi alla viabilità in diverse zone.

Dalle 7 alle 12 di domani è previsto un importante lavoro di ripristino di un avvallo in via Oberdan all’altezza dell’intersezione proprio con corso della Repubblica. Via Oberdan verrà così chiusa al traffico a partire da via Fronticelli Baldelli. Sarà inoltre sospesa la circolazione dei mezzi pubblici in quel tratto.

Secondo intervento, sempre nell’ambito del piano di manutenzione predisposto dal servizio Infrastrutture, Verde e Mobilità del Comune, riguarderà la manutenzione della pavimentazione stradale di via Gorizia nel tratto compreso tra la rotatoria con via Monte San Michele e via Ravegnana, nel cuore del quartiere San Benedetto e Foro Boario. I lavori si protrarranno da domani per circa cinque giorni lavorativi, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. La limitazione alla viabilità prevede modifiche temporanee con la creazione di un’unica carreggiata con senso unico alternato e suggerimenti di percorsi alternativi e segnali semaforici fissi o mobili.

Infine, la ditta Hera incaricata dei lavori svolgerà manutenzione presso l’acquedotto in via Fratelli Cangini a San Martino in Strada. Ciò porterà in primo luogo lo stop della viabilità fino a giovedì 11 aprile tra le vie Ubertina e Grazie Deledda, oltre a disagi per la possibile mancata erogazione idrica – oltre che nelle suddette vie – anche in Bruno Cantarelli e Giorgio Ambrosoli. Potrebbero inoltre, comunica Hera, verificarsi abbassamenti di pressione o cambiamenti di colore dell’acqua, che in ogni caso rimarrà potabile. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di emergenze varie sarà attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.