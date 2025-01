Domani alle 15 la Befana in piazza

Si avvicina la Befana. Domani alle 9.30, in piazzetta della Misura, divertimento con i clown di ’Clownterapia’, poi alle 10 letture per i più piccini. Il clou è in programma alle 15, in piazza Saffi, con il dj-set di Radio Bruno e show sul ghiaccio in compagnia di Willy Wonka e degli Umpa Lumpa. Alle 15.45 i vigili del fuoco terranno col fiato sospeso i presenti, perché offriranno la discesa della Befana dal municipio, seguita dalla distribuzione di caramelle. Alle 16 estrazione del concorso ’Caccia al biglietto d’oro’.

Oggi alle 17.30 a San Martino in Strada, in piazzale della Pieve, si terrà ’Aspettando la Befana’, con distribuzione di calze ai bambini e vin brulè, caldarroste e ciambella, in collaborazione con l’associazione Alpini in congreso. Al Villa Romiti alle 16 la Befana stupirà tutti muovendosi sui pattini; in programma pure la performance di ballo dei Wild Angels e la distribuzione della calza.