Domani banda e fuochi d’artificio per valorizzare Castelnuovo

La valorizzazione del nucleo medievale di Castelnuovo (Meldola) dopo gli sconvolgimenti provocati dall’alluvione del 2023, riparte dalla Festa dell’Assunta in calendario domani. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale, dalla Pro loco, dalla associazione Amici di Castelnuovo e dalla Comunità Cristiano Cattolica Meldolese con la collaborazione del Gruppo di preghiera di Montepaolo, per rilanciare il progetto di valorizzazione dell’area ideato dal compianto don Dino Zattini vicario emerito della Diocesi.

"Dell’antico nucleo restano imponenti ruderi della torre, posta in posizione dominante in cima al colle – precisano gli organizzatori – un agglomerato di case che probabilmente comprendevano il Comune e l’ospedale di Sant’Antonio, e ad un centinaio di metri verso la valle i resti del campanile della pieve risalente al XV secolo. Dalla torre del castello edificata fra le valli del Bidente e del Voltre è possibile controllare entrambe le vallate e i territori fino al mare". Ben visibili sono i vicini castelli di Teodorano, Meldola e Rocca delle Caminate- Il castello documentato fin dal 900, passò di mano più volte e appartenne, tra gli altri, ai Calboli e ai Malatesta, fino ad arrivare a Caterina Sforza e, in ultimo, ai Doria Pamphilj.

Il programma di domani prevede alle 20.30 la processione verso l’antica pieve al suono della Banda Comunale di Civitella e lo scoprimento di una targa in ricordo di don Zattini. A seguire alle 22,30 fuochi artificiali.

"Abbiamo già in programma altre iniziative per promuovere Castelnuovo – conclude Davide Zattini presidente Pro loco e gestore dell’agriturismo Le Vigne – a partire da una traversata notturna con voce recitante e accompagnamento musicale il 23 agosto alle 18".

Oscar Bandini