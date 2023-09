Domani Bonaccini incontra i giovani alluvionati

La Regione Emilia-Romagna ha scelto proprio il parco urbano ‘Franco Agosto’ per l’atto finale del tour di Radio Immaginaria, iniziativa pensata per dare voce ai ragazzi delle zone alluvionate: un luogo da loro frequentato e, allo stesso tempo, simbolo della catastrofe. Dopo alcune tappe nel Forlivese, ai Romiti e a Santa Sofia, l’ultimo appuntamento è domani alle 16 alla ‘Collina dei Conigli’ (via Fiume Rabbi 22) dove i giovani potranno incontrare e porre domande al presidente Stefano Bonaccini. L’iniziativa si chiuderà con la musica del concerto di Tredici Pietro.