Domani camminata al parco per raccogliere la plastica

Un grande evento ‘green’ quello che si terrà domani alle 17 al parco urbano ‘Franco Agosto’: Cristina Rimessi e Giovanni Senatore, insieme ad altri volontari del progetto ‘Plastic free’, infatti, organizzano una passeggiata ecologica. Si tratta di una camminata tra volontari, immersi nella natura, raccogliendo i tanti rifiuti abbandonati nel verde. Sarà un modo per fare del bene all’ambiente e lasciare un parco più pulito, ma anche un’occasione per creare una comunità unita da obiettivi comuni.

Senatore, studente 20enne originario della provincia di Cosenza, è ideatore del progetto Walk e referente Plastic free: terrà una serie di ulteriori eventi nel mese di aprile insieme ad altri esponenti dell’associazione. Non tutti si terranno a Forlì, ma tutti avranno lo stesso filo conduttore, ovvero la modalità di spostamento tra le città: il muoversi a piedi, senza utilizzare mezzi di trasporto inquinanti.

Già sabato Giovanni partirà da Forlì, città dove studia come fuorisede, e camminerà fino a Rende, in Calabria, la sua città natale, documentando sui social durante il percorso bellezze e criticità dei luoghi che si troverà ad attraversare. La camminata sarà lunga circa mille chilometri e sarà portata avanti in collaborazione con Plastic Free, associazione che da anni si batte per un mondo senza plastica. Grazie alla partnership, Giovanni terrà delle attività di sensibilizzazione in ognuna delle tappe prefissate per il suo percorso (Forlì, Firenze, Roma e Cosenza) che spazieranno da incontri formativi sulla crisi climatica con le scuole a dei ‘clean up’ (ovvero raccolta di rifiuti) insieme ad altri volontari.