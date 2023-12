Domani Camminata di Natale con Amici di don Dario e Acli

L’associazione Amici di don Dario, insieme al Circolo Acli don Dario Ciani Il Grottino organizza domani la Camminata di Natale. Alle 14.30 partenza a piedi dalla chiesa di Santa Maria Assunta per il tracciato ad anello intitolato a Domenico Settanni, che scende a Castrocaro tramite la Vicinale Lovastrina, per poi giungere a Terra del Sole attraverso viale Marconi (il parco fluviale è ancora inagibile a causa dell’alluvione). Dalla cittadella medicea si raggiunge la chiesa di Ladino, percorrendo la via sterrata delimitata da splendidi pini marittimi, per poi portarsi su via del Partigiano e successivamente su via delle Coste, prima di affrontare la salita sul crinale fino a Massa e tornare al punto di partenza. A Sadurano, terminata l’escursione, sviluppata su 13 chilometri e con una percorrenza media di circa 3 ore, l’artista e socio degli Amici di don Dario, Alvaro Lucchi, proporrà una visita guidata della chiesa di Santa Maria Assunta, recentemente restaurata della Via Crucis, incastonata sulla recinzione della chiesa stessa: l’evento si concluderà con un caldo vin brulè offerto ai partecipanti e la possibilità, per chi lo desidera, di gustare una piadina al Circolo Acli.

Gradita la prenotazione: 348.0592352; 351 9911275. In caso di maltempo l’escursione è rimandata a sabato 30.

Alle 15 invece a Castrocaro presepe vivente a cura dei ragazzi della catechesi.

Francesca Miccoli