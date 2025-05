Domani cerimonie a porta Schiavonia e in Seminario

Domani, nel giorno del secondo anniversario dell’alluvione in Romagna, si terranno le iniziative ufficiali dal titolo ‘Forlì Ricorda’. Il programma prevede una cerimonia istituzionale in mattinata: alle ore 8.45 avrà infatti luogo un momento simbolico al ‘Monumento del ricordo’ presso porta Schiavonia (nella foto a fianco), con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, del Comitato Unitario Vittime del Fango e dei comitati di quartiere.

Nel pomeriggio poi la cerimonia religiosa: alle 18.30, presso il Seminario Diocesano (via Lunga 43) sarà celebrata una messa solenne all’aperto, presieduta dal vescovo Livio Corazza. In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque, ma nella vicina parrocchia di San Benedetto (via Gorizia 264). Seguirà un momento di condivisione.

Infine, sabato l’evento musicale ‘Note emerse’, concerto con vari gruppi sul palco al parco Urbano dalle ore 16 alle 23.