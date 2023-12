Domani conferenza sul bassorilievo di Luffo Numai

La comunità forlivese dell’Ordine dei Servi di Maria, in collaborazione con un gruppo di laici, propone per domani dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17 delle chiacchierate presso la basilica di San Pellegrino, alla scoperta della Natività in bassorilievo che si trova nel monumento funebre del letterato Luffo Numai, opera dello scultore Tommaso Fiamberti. Gli incontri saranno guidati da Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno e saranno anche occasione per riscoprire la vita del forlivese Pellegrino Laziosi e ricordare la sua celeberrima guarigione miracolosa. Gli incontri hanno anche un intento propedeutico al Natale.