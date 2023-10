Domani e lunedì incontri dedicati alla missionaria

Gli appuntamenti in memoria della missionaria forlivese Annalena Tonelli non si esauriscono oggi nel ventennale della morte: domani alle 20.30 presso il teatro ‘Maria Graffiedi’ di Vecchiazzano, in via Veclezio 13b, ci sarà un altro momento in ricordo dal titolo ‘Nuove vocazioni per una umanità nuova’, con Marco Guzzi, poeta e filosofo, e la compagnia ‘Quelli della Via’. L’evento è promosso dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo, Centro missionario, compagnia ‘Quelli della Via’, Centro Pace Forlì, Darsi Pace e Comune di Forlì, e per partecipare è consigliata la prenotazione all’indirizzo email info@annalenatonelli.it.

Lunedì alle 15.30, inoltre, nella parrocchia di Ravaldino in corso Diaz, è in programma l’appuntamento ‘Raccontiamo Annalena Tonelli’, curato dall’associazione Progetto Ruffilli nell’ambito del ciclo di incontri ‘Caffè per tutti’.

Nei giorni scorsi è stata diffusa una locandina con l’immagine di Annalena disegnata dal pittore forlivese Franco Vignazia.

a. r.