Domani festa della Beata Vergine a San Rufillo

Domani la parrocchia di San Rufillo a Forlimpopoli celebra la festa della Beata Vergine delle Grazie con la messa che sarà presieduta alle 11.30 dal parroco, don Stefano Pascucci, e l’atto di affidamento delle famiglie alla Madonna. Alle 17.30 sarà celebrata la messa vespertina a cui sono invitati tutti i catechisti e gli educatori. Alle 21 è in programma ’La Bibbia un po’ in qua, un po’ in là’, serata cabaret con Giampiero Pizzol. Oggi e domani pesca di beneficenza ’Il pozzo di San Rufillo’.