Domani fumetti in regalo

Come ogni anno, domani pomeriggio presso la piazzetta del centro commerciale Curiel, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub donerà fumetti in omaggio per grandi e piccoli, da Tex, Zagor e Dylan Dog a Topolino. Non mancheranno vin brûlé e panettone, e la presenza di Babbo Natale.

Questa occasione permette di donare gli albi ricevuti ma doppi che si trovano in sede, fra gli oltre 52.000 documenti fumettotecari. Ovviamente non solo albi a fumetti, ma anche informazioni, chiarimenti e spiegazioni sui contenuti, i servizi gratuiti e le proposte della Fumettoteca Nazionale, con la presentazione del fittissimo Calendario degli eventi previsti nel 2025.

Sarà a disposizione dei presenti l’esperto fumettotecario, GianLuca Umiliacchi, per definire e rendere più nitido il concetto legato al linguaggio del fumetto, un mezzo di comunicazione sempre innovativo. Domani sarà quindi un pomeriggio alternativo e divertente, da trascorrere con la cortesia dei componenti del Comitato di Quartiere, i componenti dello Staff Fumettoteca e la disponibilità e gentilezza dei servizi dell’Urban Cafè.

Per informazioni: 339.3085390 (orario 10-18), oppure fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Alessandro Mambelli