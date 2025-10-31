Domani ’Gino’ sfornerà l’ultima pizza

Domani la pizzeria ‘da Gino’ di viale Zauli a Dovadola, chiuderà i battenti, dopo una lunga gestione di Gino Amodei, 54 anni, di cui 40 trascorsi come pizzaiolo, gli ultimi 12 nel paese della Sagra del Tartufo. Ad annunciare la triste notizia è lo stesso gestore con un manifesto affisso nel locale e sui social.

Scrive infatti Gino, rivolto ai clienti: "La nostra pizzeria, nata con passione e cresciuta grazie a voi, si prepara a chiudere i battenti". E prosegue: "Grazie di cuore per ogni sorriso, ogni parola gentile e ogni pizza condivisa insieme". Concludendo: "Le emozioni, l’affetto e i ricordi che ci avete regalato resteranno con noi per sempre".

Ma perché chiude un’attività che stava riscuotendo tanto successo e stima da parte di numerosi clienti in paese e non solo? Risponde il pizzaiolo Gino: "I proprietari vendono l’immobile, non rinnovandomi il contratto grazie al quale ho gestito l’attività per 12 anni, insieme alle mie tre figlie e a qualche giovane aiuto, fra cui ultimamente il giovane di originie sarde Davide Ambus". Ora pertanto Gino tornerà al paese natale in Puglia, a Putignano (in provincia di Bari), "dove – racconta – incomincerò da capo con una pizzeria nuova, di cui non ho deciso ancora il nome".

Si chiamerà ‘da Gino’, come quella di Dovadola, oppure ‘Cantinone 2’, come quella dove ha imparato il mestiere a 15 anni, prima di partire per il Nord? Prima di approdare a Dovadola, Gino ha fatto volteggiare pizze di tutti i tipi e i sapori in vari locali della Romagna, fra cui il Pigal Park di Castrocaro Terme e I Fondi di Dovadola.

Commenta quindi l’imprenditore: "A Dovadola mi sono trovato molto bene, anche perché i miei clienti, specialmente romagnoli, mi hanno sempre seguito dovunque sono stato, in particolare da Forlì". Il segreto del successo nella pizzeria di Dovadola? Gino lo riassume così: "Pizza fatta con prodotti italiani freschi e con tanta passione, cotta nel forno a legna".

Cosa ne sarà del locale di viale Zauli 26, dopo le ultime pizze infornate domani sera, giorno dei Santi e un brindisi di saluto ai clienti? Riaprirà qualcuno una pizzeria? Risponde il sindaco Francesco Tassinari: "Sulla riapertura non so niente. Che il locale chiuda mi dispiace, perché lavorava molto in paese, sia come asporto sia come servizio in pizzeria. Inoltre, ci dispiace sempre se un servizio chiude".

Quinto Cappelli