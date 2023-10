Domani il bis con la castagne: "Poche, ma alla sagra ci sono"

La Sagra della Castagna di Premilcuore, organizzata domenica scorsa dalla Pro loco con tremila persone, domani fa il bis. "Quest’anno la 59ª edizione – sottolinea l’attuale presidente della Pro loco Adamo Biondi – si caratterizza per la scarsità di castagne, data la stagione in ritardo per la mancanza di piogge, ma non mancheranno nelle bancarelle e nell’enorme bruciatore per sfornare durante la giornata alcuni sacchi di caldarroste".

La Pro loco ripropone anche la partecipazione alla raccolta delle castagne presso i locali castagneti, fra i meglio conservati dell’Appennino romagnoli. Il pacchetto promozionale della Pro loco prevede: visita guidata a un castagneto relativamente comodo anche per famiglie con bambini e raccolta delle castagne (chiamati in loco marroni buoni domestici), che vengono lasciate ai raccoglitori, che concluderanno la giornata presso l’Area Feste gustando i cibi tipici della zona, fra cui cappelletti, polenta, tortelli alla lastra, piadina fritta, carne alla griglia.

Per questa domenica del bis sono previste importanti novità: la terza domenica di ottobre la Sagra della Castagna è in abbinamento con la Sagra del Raviggiolo, prestigioso presidio slow-food. Inoltre, rivive la tradizionale macellazione del maiale (Masè e Porc) cioè la trasformazione della carne di maiale in salsicce, bistecche, braciole, ciccioli, coppa di testa (musotto). Molto apprezzato anche un piatto tipico locale, che unisce la tradizione alla novità: raveggiolo, piadina e polenta dolce di castagne.

La giornata sarà animata da bancarelle per tutto il paese, negozi, ristoranti e agriturismi del paese e del territorio, oltre che musica in vari punti.

Quinto Cappelli