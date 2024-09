Domani il Gran Premio Nuvolari

Meldola ospiterà domani il passaggio del ‘Gran Premio Nuvolari’. Dalle 8 alle 10,30 in piazza Felice Orsini si svolgerà questa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, che richiama concorrenti da tutte le parti del mondo organizzata dalla Scuderia Mantova Corse in ricordo del più grande pilota di tutti i tempi, Tazio Nuvolari e coordinata nel passaggio a Meldola dalla Scuderia Racing Team Le Fonti. I concorrenti arriveranno a Meldola da Rimini. Sono previste chiusure con divieto di sosta dalle 5 fino al passaggio delle auto in via Montanari (dalla via G. Bruno alla piazza F. Orsini), via Roma (dalla piazza alla Rotonda della Coop) e rotonda ‘Del Carabiniere’ per via 1° Maggio per imboccare, all’altezza della Rocca sulla Bidentina, la provinciale per Rocca delle Caminate, fino a piazza Ordelaffi a Forlì, dove ci sarà un controllo a timbro allestito dall’Automobile Club di Forlì-Cesena.