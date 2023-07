Domani il rito per le vittime della Consolata

Domani la Casa del Lavoratore di Bussecchio e la Casa del Pescatore di Cesenatico organizzeranno la cerimonia annuale in ricordo delle vittime del naufragio della barca Consolata. La manifestazione, aperta a tutti, inizierà alle 10.30 davanti al Comune di Cesenatico (via Marino Moretti 5), alla presenza delle autorità delle due città. Poi i partecipanti saliranno su due barche storiche del Museo della Marineria per recarsi nel punto in cui si capovolse la barca Consolata per gettare in mare una corona di fiori (info Gabriele Zelli 349.3737026). Il 21 luglio del 1946 un numeroso gruppo di residenti della frazione forlivese di Bussecchio si recò a Cesenatico e partecipò a una gita in barca. Un’improvvisa burrasca di vento rovesciò l’imbarcazione Consolata a poche centinaia di metri dalla costa: 17 le vittime, da un anno di età fino a 42.