Domani in città m’Illumino di meno

Il Comune attraverso il Mause (Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità) aderisce alla ventesima edizione di M’illumino di Meno, ’Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Radio2. La giornata è in calendario domani. Tra le varie iniziative, la Fiab organizza una pedalata nei luoghi simbolo dell’alluvione, al Seminario Vescovile e al Centro Annalena Tonelli. Ritrovo in piazza Saffi alle 16; info Maura: 328.1418267