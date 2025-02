Domani in piazza Saffi una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine

Una raccolta firme per sostenere le forze dell’ordine a garanzia della sicurezza dei cittadini. L’idea è stata lanciata e avrà applicazione concreta nella provincia di Forlì–Cesena a partire da Fratelli d’Italia.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini rispetto al sostegno delle proposte a tutela delle forze dell’ordine, dall’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale alla creazione del reato di rivolta in carcere, fino all’ottenimento di maggiori strumenti di difesa e di una maggiore tutela legale per le forze dell’ordine.

L’appuntamento è per domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 in piazza Saffi.