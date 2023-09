Domani in regalo un inserto speciale di 56 pagine

Una visita assolutamente speciale, quella del capo dello Stato Sergio Mattarella: sia perché torna dopo appena 110 giorni dalla sua ultima volta (era il 30 maggio), sia per la formula così spettacolare. E infine per i numerosi temi impliciti: il valore della scuola, innanzittutto; così come il ruolo dei nostri ragazzi e della loro educazione; ma anche la vicinanza delle istituzioni alle terre colpite dall’alluvione. E poi un legame mai così stretto tra la città e il presidente della Repubblica.

Tutti questi aspetti il Carlino li svela e li analizza in un imperdibile speciale di ben 56 pagine, che sarà in edicola domani, gratuitamente in allegato al nostro giornale. Un vero fascicolo da leggere e conservare, dedicato a un appuntamento destinato a scrivere la storia della nostra città: sia per la visita in sè, sia per il contesto che purtroppo la circonda. Mattarella sarà ancora una volta in una città ferita, preoccupata, ma anche dinamica, vogliosa di rialzarsi. E mostrerà la sua parte migliore, quella dei suoi ragazzi.