Domani in seminario l’incontro pubblico ’Generare Libertà’

Domani alle 20.45 presso il Seminario, in via Lunga 47, è in programma l’incontro pubblico ’Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo’, promosso dalla diocesi di Forlì-Bertinoro. Interverranno Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, sociologi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insieme a Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp, Paolo Rosetti, vicepresidente Cdo Romagna, e Agnese Rustignoli, vicepresidente e tutor della Cooperativa sociale ‘SalvaGente’. Condurrà Edoardo Russo, presidente della Consulta diocesana per le aggregazioni laicali.