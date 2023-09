Domani la ‘Festa dei Quartieri’

A cura del comitato di quartiere San Martino in Strada e Carpena-Magliano si svolge domani dalle 14.30 la ‘Festa dei Quartieri’ (parco di Carpena, via Magnani 4). Previsti food truck, Pompieropoli, laboratorio di aquiloni, esibizioni cinofile della Croce Rossa, gimcana per bambini; saranno esposti veicoli d’epoca, mezzi dei vigili del fuoco e della Cri, modellini di auto e moto. Stand di Avis, Ail e altre associazioni. La Fiab accompagnerà alla festa in bici alle 14.20 da San Martino in Strada (ritrovo via Persiani).