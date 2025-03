Domani la Festa dell’Albero: uno per ogni nato

Forlimpopoli celebra domani la 33ª edizione la Festa dell’Albero mettendo a dimora una nuova pianta per ogni bambino nato nel 2024. Sono ormai 3.600 gli alberi piantati grazie a questa iniziativa, per un bosco che cresce insieme ai cittadini. Domattina saranno 76 gli arbusti che verranno piantati grazie ai volontari di Gruppo Alpini, Protezione Civile, gruppo Funghi e Flora e associazione Vecchio Scarpone. A guidarli nei lavori ci sarà il Pastore degli alberi, Guido Braschi, cui l’incarico è stato rinnovatoe. Poi nel pomeriggio, dalle 14.30 nell’area verde nei pressi dello sgambatoio, all’interno del Parco urbano, si terrà la festa vera e propria che sarà aperta dal saluto della sindaca Milena Garavini e dalla benedizione delle piante. È invitata tutta la cittadinanza, soprattutto le famiglie dei nuovi nati. In caso di maltempo, rinvio a sabato 15.