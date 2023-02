Si celebra domani la festa di San Biagio, vescovo e martire, invocato come patrono della gola. Nella chiesa a lui dedicata in piazzetta Don Garbin, e di cui è parroco don Nino Nicotra, saranno celebrate messe alle 6.40, 8, 10.30, 15.30, 18.30 al termine delle quali vi sarà la benedizione della gola e della frutta, che sarà disponibile anche all’interno della chiesa. Alle 17.30 recita del rosario e dei vespri. Per tutto il giorno nei locali della parrocchia saranno aperti anche il mercatino a sostegno delle missioni salesiane e la pesca di beneficenza a favore delle opere parrocchiali.

San Biagio, che visse tra il III e il IV secolo, era medico e vescovo di Sebaste, in Armenia. Perseguitato a causa della sua fede, mentre veniva portato al martirio guarì un bambino che stava per soffocare a causa di una lisca di pesce.