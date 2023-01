Domani la messa, martedì la festa

Martedì 31 i salesiani dell’Istituto Orselli di via Episcopio Vecchio celebrano il loro fondatore, San Giovanni Bosco; in preparazione dell’evento, domani alle 11.15 in Cattedrale si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Livio Corazza. Seguirà alle 12.45 un momento convivale presso i locali dell’Istituto con autorità, amici e benefattori dell’Opera Salesiana (prenotazioni al numero 0543 26040). Il 31, giorno della festa, alle 8.30, nella chiesa di San Biagio, il vescovo celebrerà la messa con i giovani e le giovani del Convitto salesiano e gli allievi della scuola professionale. Alle 12.30 agape fraterna con sacerdoti e religiosi della diocesi; alle 17.30 pellegrinaggio della famiglia salesiana alla Madonna del Fuoco in Cattedrale.

Attualmente la comunità salesiana, che ha festeggiato recentemente gli ottant’anni di presenza a Forlì, è composta dal direttore, don Piergiorgio Placci, da altri due sacerdoti e due salesiani coadiutori. L’Opera salesiana comprende il Centro di formazione professionale CnosFap, la Sala multimediale "San Luigi", con la programmazione di cinema e di varie manifestazioni culturali, lo storico oratorio con sale ricreative e spazi sportivi, il convitto per studenti di Istituti di istruzione superiore (principalmente l’Aeronautico), il collegio per studenti universitari e dei corsi Its ed Enav. Frequentano i corsi di formazione professionale 380 ragazzi e ragazze e sono ospiti del convitto e del collegio circa 125, fra studenti e studentesse, provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero.

I confratelli sacerdoti prestano il loro servizio anche nella parrocchia di San Biagio. Le cronache documentano la visita a Forlì di don Giovanni Bosco, la sera del 28 febbraio 1867. Al mattino seguente celebrò la messa in Cattedrale all’altare della Madonna del Fuoco.

