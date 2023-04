Domani la nuova ’Bottega bastarda’

Inaugura domani alle 12 con un Dj set la nuova sede di ’Bottega Bastarda’. Si tratta di una location completamente nuova, con ampi spazi dedicati alla produzione e all’intrattenimento situata in viale Bologna 277 ideata per celebrare l’intraprendenza e l’arte industriale assieme a tutti gli amanti delle moto Custom e dello spirito on the road. Oltre agli storici servizi della ’bottega’, l’officina in cui il team di Bottega Bastarda personalizza le moto per i suoi clienti trasformandole in pezzi unici, la nuova sede è caratterizzata da un grande spazio dedicato allo store, in cui trovare accessori e abbigliamento per tutti i riders, e dalla Bastarda Kitchen, un ristorantecafé con menu dedicato aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Info: www.bottegabastarda.it