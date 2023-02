Domani la tradizionale sfilata del Carnevale dell’Aeroporto

Cominciano le tradizionali iniziative legate al Carnevale. Domani presso la parrocchia di Santa Rita, a partire dalle 15, è atteso uno degli appuntamenti più divertenti del Carnevale forlivese che anticipano il tradizionale periodo della quaresima.

Il Carnevale dell’Aeroporto è arrivato ormai alla sua 54esima edizione e si caratterizza per il festoso corteo lungo le vie.

L’evento è organizzato dal comitato di quartiere e dalla parrocchia di Santa Rita con la collaborazione e l’apporto di tutti i residenti. Come da tradizione, i carri allegorici e i gruppi mascherati sfileranno per le strade del quartiere Ronco, accompagnati da musica e dj set. Non mancheranno i dolci tipici del carnevale e piccole bancarelle con prodotti dell’enogastronomia locale.

"Il Carnevale del Ronco è un evento fisso nell’agenda locale – dice l’assessore Andrea Cintorino – che torna dopo lo stop del Covid e di cui andiamo molto fieri".