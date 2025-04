Domani le camicie nere sfilano per ricordare la morte di Mussolini

In occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945, l’associazione Arditi d’Italia e le sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del duce e attualmente responsabili della sua cripta, hanno organizzato per domani il tradizionale corteo da Predappio al cimitero di San Cassiano. Il programma prevede alle 10.30 la partenza del corteo da piazza Sant’Antonio, guidato dai labari e bandiere e sorvegliato dai volontari del servizio d’ordine, di cui è responsabile Angela Di Marcello, referente delle sorelle Mussolini. Verso le 11 i partecipanti arriveranno davanti al cimitero, in piazzale Dante Alighieri, dove Orsola Mussolini rivolgerà un saluto e pronuncerà un breve discorso. Seguiranno le preghiere di rito, con il ‘presente’ finale al duce, "senza però i saluti romani", come da anni chiede Orsola Mussolini: si preferisce "portare la mano al cuore o osservare un minuto di silenzio".

Sciolto il corteo, i partecipanti faranno visita alla tomba di Benito Mussolini, a piccoli gruppi di una decina. Alle 12 padre Giulio Tam celebrerà una messa in rito latino presso il Tempio di Tontola, mentre una messa in suffragio di Benito e della figlia Anna Maria Mussolini sarà celebrata alle 11 nella pieve di San Cassiano, attigua il cimitero, secondo le intenzioni delle sorelle Edda e Silvia Negri Mussolini, figlie di Annamaria.

In occasione del corteo, gli organizzatori non si aspettano una massiccia affluenza, "come invece avviene in autunno per ricordare la Marcia su Roma". Inoltre, sempre secondo i volontari della sorveglianza della tomba, "in questi giorni pasquali e dei ponti di vacanze, molti visitatori sono venuti quotidianamente, specialmente a gruppi di famiglie, con una media di un centinaio al giorno, anche stranieri".

