Domani le dediche dei lettori. In palio una cena romantica

Ancora poche ore e scatterà ufficialmente il giorno più romantico dell’anno. C’è tempo fino alle 10 di oggi per inviare i vostri messaggi d’amore alla mail cronaca.forli@ilrestodelcarlino.it (l’oggetto deve essere MESSAGGIO DI SAN VALENTINO) per vederlo pubblicato sull’edizione di domani. Qualche linea guida: il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi). Al testo potrà essere allegata anche una foto della coppia (formato jpg). Nella mail dev’essere indicato il nome (o il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario. I quattro messaggi più romantici, ironici o commoventi – scelti a insindacabile giudizio della redazione – riceveranno un premio delizioso: una serata al lume di candela in uno dei ristoranti che aderiscono alla nostra iniziativa, oltre a una squisita scatola di cioccolatini assortiti firmata dai cioccolatieri forlivesi Gardini, maghi nella realizzazione di prelibatezze che uniscono l’alta qualità degli ingredienti, i sapori classici e l’azzardo di abbinamenti inconsueti.

Ma ecco i ristoranti che offrono in omaggio una cena per due. Il Divin Porcello di via Campo di Marte ha una proposta tradizionale, con ottimi salumi, pasta fatta in casa (anche con tartufo e porcini) e secondi a base di mora romagnola; la Campanara di Pianetto di Galeata ha un menù sofisticato e romanticissimo che non lascia al caso nessun dettaglio, dall’antipasto al dessert; Le Querce di via Ravegnana propone piatti a base di pesce e carne con ingredienti di altissima qualità e grande cura per la freschezza delle materie prime; L’Amorosina, infine, ha come specialità la pasta fresca, ma anche le carni al forno e le grigliate miste. Perché i vincitori possano essere avvisati è indispensabile aggiungere alla propria mail anche un numero di telefono.