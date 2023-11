Domani l’evento dei giovani imprenditori di Confcooperative

È in programma domani a partire dalle 16 a T-Station Academy di Forlì (via Spadolini 27) l’evento pubblico dal titolo ’Competenze per competere o cooperare?’ promosso dai Giovani Imprenditori di Confcooperative Emilia Romagna. L’iniziativa sarà aperta dai saluti di Mirca Renzetti (presidente Giovani Imprenditori di Confcooperative Emilia Romagna) e Francesco Milza (presidente Confcooperative Emilia Romagna). Il moderatore e presentatore Eduardo Raia (vicepresidente Giovani Imprenditori di Confcooperative ER) dialogherà con alcuni ospiti ai quali porrà specifiche domande. In particolare Paolo Venturi (direttore Aiccon) risponderà al seguente quesito: ’Perché un giovane dovrebbe investire le proprie competenze in una cooperativa piuttosto che in una srl?’. Toccherà poi a Davide Fiumi (imprenditore fondatore di Gencom) rispondere alla domanda ’perché un imprenditore dovrebbe collaborare con una cooperativa?’. Dopodiché la parola a Maurizia Squarzi. Infine spazio a Luca Bartoletti che presenterà la nuova piattaforma e-learning Irecoop Digital. Al termine aperitivo offerto a tutti.