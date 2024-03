Domani l’incontro online per parlare di educazione digitale Lo Sportello Unico famiglie e giovani di ASP San Vincenzo de’ Paoli organizza un incontro online sull'educazione digitale per genitori, insegnanti ed educatori, con focus su videogiochi, Netiquette e gestione del digitale in famiglia. Evento gratuito su piattaforma Meet domani dalle 18 alle 19.30.