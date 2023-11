Domani l’ingresso di don Pawel a Roncadello

Domattina alle 10, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roncadello, don Pawel Szymusiak farà il suo ingresso come nuovo parroco dell’unità pastorale di Roncadello, che comprende anche Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio. Alla celebrazione sarà presente il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, che affiderà le nuove comunità al nuovo parroco che poi celebrerà la messa e rivolgerà la prima omelia ai suoi nuovi parrocchiani. Don Pawel, originario della Polonia e ordinato sacerdote nel 1994, avrà la cura pastorale di oltre 3000 persone e circa 1200 famiglie con la collaborazione di don Massimo Di Girolamo. A Barisano, avrà cura della pieve più antica della diocesi.

Sempre domani, alle 15.30, il vescovo presenzierà a Fratta Terme all’ingresso di don Mauro Petrini, che continua ad essere parroco anche della Concattedrale di Bertinoro, di Santa Maria d’Urano, Massa, Lizzano, Polenta, Collinello e Tessello. Originario di San Colombano di Meldola, 75 anni, don Mauro è sacerdote dall’8 settembre 1972. È stato cappellano degli emigrati italiani in Germania, dove si è laureato anche in Sacra Scrittura e, tornato in diocesi nel 1982, ha svolto servizio come collaboratore a San Paolo, poi come parroco a Meldola. Ha ricoperto diversi incarichi diocesani e attualmente è vicario episcopale con le deleghe per l’amministrazione e i beni culturali. Don Mauro avrà ora anche la cura pastorale delle oltre 2000 persone e 650 famiglie di Fratta Terme e sarà rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie di Casticciano.

Alessandro Rondoni