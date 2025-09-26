Domani l’omaggio a Pasolini. Poi Balabeat in concerto

Sadurano chiude la stagione estiva degli spettacoli dal vivo omaggiando Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa e proponendo il nuovo concerto dei Balabeat. Domani alle 21.15 la chiesa di Santa Maria Assunta, a fianco dell’anfiteatro, ospiterà lo spettacolo ‘Lessico Pasoliniano - Disordine alfabetico in parole e musica’. Un breve viaggio in parole e musica nella vita e nella produzione dell’artista : una lettura che si svilupperà a partire dalle lettere dell’alfabeto, rigorosamente scelte e proposte in disordine. Lo spettacolo "vuole rappresentare un piccolo contributo per mantenere vivo il ricordo di un intellettuale che fu poeta, regista, scrittore, giornalista, e la cui opera è - per molti aspetti - ancora oggi attuale" spiegano gli organizzatori.

Voci narranti Enrica Mancini e Lodovico Zanetti, musiche di Mirko Catozzi e Claudio Molinari, direzione artistica a cura di Patrizia Turci.

Domenica sul colle è invece in programma l’appuntamento di chiusura del Sadurano Live Music: alle 18 è previsto il concerto dei Balabeat, "un collettivo di curiosi della musica che esplora differenti sonorità, aperto a contaminazioni mescolando musica tradizionale africana con ritmi occidentali. L’incontro tra le dinamiche dell’afrobeat e del funk con generi differenti che spaziano dalle rarefatte atmosfere del deserto, a sprazzi di soul, chitarre dilatate e sax pulsanti per un mix di suoni unico e indefinibile". La formazione dei singoli componenti va dalla new wave alla musica popolare, dalla musica pop alla più tradizionale musica da ballo fino alla musica elettronica. "Tutta questa diversità di influenze e stili nelle sapienti mani dei Balabeat produce una sonorità davvero irresistibile, non riconducibile a nessun genere precostituito".

Dalle 17 e a seguire è previsto il dj set ‘Psycho vibes new wave e rock’ con Psycho Babi e Lady Rovina. Sia domani che domenica il circolo Acli ‘Il Grottino di don Dario’, sarà aperto dalle 12 per pranzare, rilassarsi e lasciarsi trasportare dalla musica.

Domenica, in caso di maltempo dj set e party finale si terranno all’interno del circolo (senza concerto). L’ingresso è libero, riservato ai soci Acli. Info: 349.3141820.

Francesca Miccoli