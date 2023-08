Domani marafone sotto le stelle

Proseguono a Predappio le manifestazioni ‘Predappio vive l’estate’, organizzate dal Comune. Domani sera l’appuntamento è in piazza Cavour a Predappio Alta, dove alle ore 20.30 è in programma il torneo di marafone. Occorre iscriversi (10 euro a testa) dalla presidente della Pro loco, Barbara Lucchi (339.4059573). Primo premio prosciutto, secondo e terzo cesti di prodotti alimentari. Venerdì le manifestazioni si sposteranno nella frazione di San Savino, dove, con inizio alle 19.30 il gruppo sportivo San Savino organizzerà la tradizionale pizzata, presso l’area attrezzata delle ex scuole. Durante l’anno il Gruppo Sportivo di San Savino organizza anche altre iniziative, ricreative e sportive, per animare il paese.