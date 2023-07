Domani omaggio a Billie Holiday Il 21 luglio, in piazza Adelio Colitto a Fratta Terme, l'Eloisa Atti Jazz Sextet presenterà l'album 'Everything happens for the best' con la reinterpretazione dei brani di Billie Holiday. Un'occasione per ripercorrere la vita della Lady Day attraverso la musica e la storia. Ingresso libero. #DonneinBlues #BertinoroEstate