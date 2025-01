Domani omaggio a Guglielmo Marconi a 150 anni dalla nascita

In occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, domani l’associazione Nuova Civiltà delle Macchine organizza un doppio appuntamento dal titolo ‘Guglielmo Marconi e la Marina italiana’. Alle 11 appuntamento per le scuole nell’aula magna dell’Itis, intitolato proprio a Marconi. Il secondo, alle 17, è previsto nella sala dell’ex Consiglio provinciale (piazza Morgagni 9), ed è aperto a tutti (anche in streaming). Sarà protagonista il contrammiraglio Silvano Benedetti, autore del volume ‘Guglielmo Marconi e la Marina italiana. Storia di un legame indissolubile’. Conduce Roberto Besana.