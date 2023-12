Domani open day al Vassallo, mini stage con prof e studenti

Domani dalle 15 open day all’Istituto ‘Vassallo’ di Galeata. Nella sede di via Togliatti 16 sarà possibile visitare la scuola, completamente ristrutturata e i nuovi laboratori acquistati con contributi di enti e aziende locali. Non è necessaria alcuna prenotazione. Il Vassallo è l’unico Istituto a proporre l’indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy con articolazione meccanica. I docenti inoltre propongono dei mini stage durante i quali le ragazze

e i ragazzi possono assistere alle lezioni e alle attività di laboratorio quotidiane. I ministage si possono prenotare al numero 0543.981639. Info: www.iisbaracca.it.