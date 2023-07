Domani paella e serata caraibica

Domani riprenderanno le attività estive presso l’agriturismo e camping La Luna sul Trebbio di via San Savino, in comune di Modigliana sul crinale appenninico ai confini con Dovadola. Alle 19 è in programma la cena con paella di pesce e salamino piccante, sangria e catalana fatta in casa (prenotazione obbligatoria 333.3151551). Seguirà alle 21 la Serata caraibica, con animazione delle scuole di ballo LyF Fitness Dance – Giampaolo & Mila Dance. Dopo la lezione di ballo, la festa continuerà con musica caraibica tutta la sera, con possibilità di bagno notturno in piscina.

