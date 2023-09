Domani Pino Aprile presenterà il suo libro ’Il Nuovo Terroni’

Il Gruppo Sanità e Cultura, coordinato dal forlivese Gianni Tadolini, ha organizzato per domani a Premilcuore, alle ore 16 presso la sala don Francesco ricci del Centro visite del Parco nazionale, con il giornalista Pino Aprile, che presenterà il suo ultimo libro ‘Il Nuovo Terroni’. Spiega il coordinatore Gianni Tadolini, psicologo e psicoterapeuta: "Si tratta di un saggio sulla Questione meridionale dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. Ma il tema su cui poi cercheremo di concentrare il dibattito riguarderà il complesso divario esistente tra Nord e Sud, con particolare attenzione ai temi della salute pubblica, con i molti interrogativi che si originano dalle recenti proposte di legge sull’autonomia differenziata". Aprile, già direttore della rivista Oggi e vicedirettore di Gente, in Rai fu stretto collaboratore di Sergio Zavoli, con il quale firmò importanti inchieste giornalistiche. Di recente è stato eletto presidente onorario dell’intergruppo parlamentare per i problemi del Sud ed è uno storico della Questione meridionale. L’incontro è patrocinato dall’amministrazione comunale di Premilcuore.

